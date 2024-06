Olivia Henson deu o nó com Hugh Grosvenor, o 7.º duque de Westminster, esta sexta-feira, dia 7 de junho, na Catedral de Chester, em Inglaterra.

Mesmo tendo algumas dificuldades por causa do vento, Olivia Henson não deixou de deslumbrar com o seu vestido de noiva e de manter o seu sorriso.

O caminho até à igreja foi ao lado do pai, Rupert Henson, e houve um pormenor no look de Olivia que se destacou: A tiara.

A companheira do duque de Westminster usou a Tiara Faberge Myrtle Leaf que foi feita para as noivas Grosvenor usarem no dia do casamento, e está na família Grosvenor desde a sua criação, em 1906. Na altura foi encomendada para o casamento de Hugh Grosvenor e Mabel Crichton, segundo The Court Jeweler, cita a People.

