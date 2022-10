Depois de ter sido noticiado que o filho mais velho de Anne Heche estava a pedir ao tribunal para gerir o património deixado pela mãe, as informações não ficam por aqui.

De acordo com o Page Six, James Tupper, 'ex' de Anne Heche, está atentar impedir que o filho mais velho da atriz - Homer Laffoon, fruto de uma relação anterior - se torne no tutor legal do meio-irmão e que tenha controlo sobre os bens a que o menino tem direito.

James entrou com uma petição esta segunda-feira para ser nomeado o único responsável pela guarda do pequeno Atlas Tupper, de 13 anos.

"Como é menor, o Atlas não tem a capacidade de contratar um representante legal para representar os seus interesses nestes processos", argumentou.

James acrescenta que "é o único progenitor vivo de Atlas" e que quer o melhor para o filho e o irmão do mesmo.