Flávio Furtado continua de férias na Tailândia e as partilhas do comentador têm feito as delícias dos seguidores.

Esta sexta-feira, dia 12 de agosto, Flávio fez uma confissão.

"É a viajar e a ler que se ganha mundo. Nas minhas viagens gosto de conhecer as gentes, as suas tradições, a cultura, a gastronomia… nunca me senti atraído pela pitaya. Nesta viagem provei. Estou fã. E isto pode ser uma dor de cabeça", escreveu.

Na imagem, a figura pública surge com o fruto na mão e muito sorridente.

Leia Também: Flávio Furtado apanha grave escaldão durante férias. "Pareço uma lagosta"