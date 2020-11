O ano de 2020 trouxe com ele grandes mudanças, sobretudo por causa da pandemia do novo coronavírus que influenciou a vida de pessoas em todo o mundo. Este era um cenário muito pouco provável no ano passado, quando se tinha conhecimento do vírus apenas na China.

Lembrando precisamente esse tempo, José Carlos Malato ironizou com uma fotografia sua que tirou no ano passado.

"Que foto patética! 31 de Dezembro de 2019! Não houve uma única bruxa que avisasse! Não há nada mais humano, execrável e inútil do que a expectativa!", afirmou na legenda.

Palavras com que muitos dos seus seguidores se identificaram...

