Rita Pereira encantou os seus seguidores do Instagram na madrugada de quarta-feira, dia 7, ao partilhar uma nova fotografia do filho, o pequeno Lonô, de dois anos.

"Hoje dorme com a maman", pode ler-se na legenda do amoroso registo, que mostra o bebé a dormir ao lado do rosto da TVI.

Os elogios à ternura desta imagem não se fizeram tardar a até caras conhecidas como Daniela Ruah deixaram comentários à publicação.

"Que coisa mais bonita", escreveu Daniela.

