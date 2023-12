Tal como muitos famosos têm feito nesta véspera de Natal, Jéssica Antunes e Rui Figueiredo usaram as redes sociais para partilharem as suas fotografias de Natal.

No entanto, o casal inovou ao apresentar uma montagem, na qual vão aparecendo com o filho, Isaac, de quase dois anos, em diversas posições dentro de pequenos 'cubos'.

"Estamos na época do ano que mais gosto. O Natal, para mim, sempre foi mágico. Com os anos, fomos perdendo lugares muito especiais à mesa mas sei que continuam a ver-nos, da mesma forma que nós continuamos a pensar neles", começou por escrever a ex-concorrente do 'Big Brother'.

"Hoje o nosso Natal tem outro sabor. O sabor de um menino de quase dois anos à espera do Pai Natal e do 'chupa grande' que lhe pediu e de uma bebé que está no forno a poucas semanas de conhecer a família incrível que lhe calhou. Natal é exatamente isso: família, amor e união. Neste dia e no resto do ano. O meu maior desejo é que este quadro se repita para sempre e que vocês sejam tão felizes quanto nós", concluiu.

De recordar que o casal espera a segunda filha em comum, desta vez uma menina, que se vai chamar Benedita.

