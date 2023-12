Preferência de o parto ser no público ou no privado, este foi o tema que Jéssica Antunes quis responder publicamente depois de ter recebido uma mensagem de uma seguidora.

"Sinto mesmo necessidade de responder a esta pergunta em público porque, por vezes, é preciso abordar certos assuntos por aqui para que tudo seja calmamente ponderado e não por influência de quem quer que seja", começou por dizer em reação a uma mensagem que recebeu.

"Eu tive o Isaac em época de Covid e estava muito inclinada a tê-lo num privado devido ao conforto, privacidade e ao facto de o Rui poder estar comigo a tempo inteiro", recordou.

"É importante referir que sou seguida, desde a primeira gravidez, no privado. A minha obstetra é do privado. Ela própria aconselhou-me a ter o parto no público. É muito importante que saibam que se alguma coisa correr mal, mesmo estando no privado, é para o público que vocês ou o vosso bebé são reencaminhados. Depois de ter esta informação, optei pelo público", partilhou.

"Os hospitais públicos estão munidos de todos os equipamentos necessários. Não quer dizer que fiquemos livres de perigo, mas as probabilidades são muito maiores", acrescentou.

"E agora perguntam: se confias tanto no público, porquê ser seguida no privado? Não se trata de confiança no privado, trata-se de logística, tempo e, essencialmente, recursos humanos. Senti muita dificuldade em marcar consulta ou tirar dúvidas na primeira gravidez, no meu centro de saúde. Atualmente nem médicos existem naquela unidade. Sei também que as ecografias no público estão com prazos de marcação ridículos e que provavelmente só quando a Benedita nascesse é que teria vaga", explicou.

"Eu confio nos médicos, em geral, e se existe possibilidade da minha parte de suportar as despesas de um privado, fez-me sentido que assim fosse. Tal como a pediatra do Isaac também é do privado", disse ainda, lamentando, por fim, o facto de o Sistema Nacional de Saúde não estar a "chegar a toda a gente com prazos decentes".



© Instagram_jessicaantunes__

Recorde-se que Jéssica Antunes e Rui Figueiredo - que se conheceram no 'Big Brother' - foram pais pela primeira vez, do pequeno Isaac, em janeiro de 2022. O casal prepara-se para dar as boas-vindas a uma menina, que irá chamar-se Benedita.

