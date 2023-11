O príncipe Louis tornou-se uma inesperada inspiração para a mãe, Kate Middleton, num dos projetos que têm para si maior valor.

A princesa de Gales revelou como o filho, de cinco anos, se envolveu, sem saber, na Shaping Us, a campanha de sensibilização que se centra nos desafios que as crianças enfrentam durante a primeira infância.

Em conversa com o apresentador de televisão Fearne Cotton, a princesa referiu que a saúde mental é um tema abordado na escola do filho, algo que também despertou o seu interesse.

"Na turma do Louis eles têm uma roda de sentimentos e é muito bom ver como as crianças de cinco ou seis anos identificam como se sentem naquele dia através de uma cor.", explicou.

De facto, a Lambrook School, que frequentam os três filhos de William e Kate, tem como bandeira o cuidado com a saúde mental dos mais novos.

