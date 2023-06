Sofia Arruda viveu um dia em cheio esta quinta-feira, 22 de junho. A atriz completou 35 anos de vida, tendo celebrado a data com a família e amigos.

"Sweet 35! Dia de filmagens e fim do dia com amigos. Perfeito", declarou Sofia ao mostrar na rede social Instagram as imagens que marcaram a sua festa de aniversário.

Espreite a galeria para ver as imagens.

