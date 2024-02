As comemorações do aniversário de Ana Hickmann começaram mais cedo. A apresentadora foi surpreendida pelos colegas no camarim na véspera de completar 43 anos.

O momento ficou gravado e foi destacado na página de Instagram da celebridade brasileira. "As comemorações de aniversário já começaram!!! Como eu sou grata por ter tanta gente incrível ao meu lado. Emocionei-me com esta surpresa linda que deram o 'start' para os meus 43 anos, que completarei amanhã", começou por escrever na legenda do vídeo que mostrou aos fãs esta quinta-feira, dia 29 de fevereiro.

"Recebo com todo amor do mundo as bênçãos e glórias que vocês me desejaram!!! Obrigada pelo carinho e por estarem comigo todos os dias!!! Amei", completou.

