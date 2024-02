Sónia Brazão declarou-se publicamente a um grande amigo num dia muito especial.

David Simões celebra mais um ano de vida esta quinta-feira, dia 29 de fevereiro, e a atriz assinalou a data nas suas páginas de Instagram e Facebook.

"O homem mais lindo que eu já vi na minha vida… Ele é tão maravilhoso por dentro quanto por fora! Amo-o muito. Meu amigo de vida", escreveu.

