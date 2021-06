À espera do segundo filho em comum com a atual companheira, Jenn Goicoechea, Usher surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma fotografia da pequena Sovereign Bo, de oito meses.

A admirar a bebé, com um rasgado sorriso no rosto, é assim que podemos ver o papá 'babado' na referida imagem. Uma partilha que rapidamente conquistou o coração de muitos fãs.

Recorde-se que o artista é ainda pai de Naviyd Ely, de 12 anos, e Usher V, de 13, fruto de uma relação anterior.

