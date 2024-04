Victoria e Daniel da Suécia aproveitaram as férias da Páscoa dos filhos e trocaram o frio de Estocolmo pelo calor das Baleares.

O casal viajou para Palma de Maiorca com os dois filhos, os príncipes Estelle, de 12 anos, e Oscar, de oito.

De acordo com a revista Hola!, no início desta semana a família desfrutou de um almoço no restaurante Mar de Nudos, situado na marina. "Comeram aqui com alguns amigos", confirmou o restaurante à revista espanhola.

A chegada dos príncipes e dos filhos ao local não foi uma surpresa para os funcionários, uma vez que já tinham reservado mesa. No entanto, não foi revelado exatamente quais os pratos que escolheram, embora o restaurante tenha dois menus disponíveis, um mediterrânico e outro com comida japonesa.

