Heitor Lourenço juntou-se às muitas figuras públicas portuguesas que recorreram ao Instagram para deixar uma mensagem de apoio a Maria João Abreu.

No hospital em coma induzido após ter sido operada depois de ter sofrido um aneurisma, é enorme a onda de carinho que se faz sentir.

"Joãozinha! Estou presente, presente como nunca estive. Sei que estás a lutar com a força que sempre me impressionou, a tua força que vem da terra, do céu, do mar... que vem da tua querida mãe Cândida. Mas sabes, nessa luta não precisas perder as forças pois tens tantos e tantos milhares de pessoas a ajudar-te. Milhões mesmo", começou por escrever o ator numa partilha emotiva.

"Sei que começas a chorar logo quando te digo isto. Mas não precisas, que nós emocionamo-nos por ti! Para mim tu és como uma grande casa, com a porta sempre aberta, onde todos puderam e podem entrar. E entraram. E estão todos por ti e contigo. Digo-te que acredito, acredito sinceramente! Como só tu me entendes, digo-te que se apoderou de mim uma tranquilidade quase sem lógica ou razão e sei que vai correr tudo bem", acrescentou, mostrando-se otimista nesta fase delicada.

"Sei que há um país inteiro contigo. Sei que o João teu marido está a fazer um trabalho importantíssimo e é um grande ser humano. Sei que os teus filhos de maturidade rara estão incansáveis. Sei que tu estás numa zona imponderável onde todas as possibilidades estão em cima da mesa, sobretudo as boas. E nós estamos apostados numa coisa: fazer qualquer tipo de oração por ti. É o pouco que podemos fazer mas o muito que é preciso. Somos milhões", saliento.

Mas não ficou por aqui. "E se de vez em quando chorarmos um bocadinho, não é que percamos a força. É porque gostamos de ti, te queremos e aprendemos contigo um pouco da tua enorme sensibilidade. Gosto tanto de ti, felizmente dizemos isso um ao outro muitas vezes. Ainda ontem à tarde o fizemos. Beijo grande, minha querida. Estás bonita. Vamos falando", rematou.

