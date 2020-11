Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha animaram no último sábado os espetadores da TVI com a emissão especial a que deram o nome de 'Em Família'. O sucesso do programa ficou claro nas audiências televisivas... e levou a que a dupla voltasse a juntar-se este fim de semana.

Cristina e Goucha regressam este sábado, dia 28, com para uma tarde "muito agitada".

"Não vai faltar música, pratos deliciosos e a presença surpreendente de vários artistas", promete a TVI em nota enviada à imprensa.

