Além de Vanessa Henriques ter partilhado o seu testemunho enquanto vítima de uma relação "tóxica" em que sofria de "violência física e psicológica", Rebeca e a irmã também lembraram as fases difíceis pelas quais a artista já passou.

Em conversa com Júlia Pinheiro, esta quinta-feira, dia 13 de abril, a cantora contou que a irmã "esteve sempre lá" e foi "ela que descobriu que tinha um dos piores cancros de mama".

"Ela é que abriu a carta. [...] Já sabia que tinha cancro, mas não sabia qual era. [Era] bastante agressivo, com uma proliferação muito rápida, de 80 por cento", lembrou Rebeca.

"Já tinha andado a ler, porque há vários, e quando abri a carta e vi que era dos agressivos... [O que se faz] é dizer-lhe. Os nossos pais e avós sempre nos disseram que mais vale sofrer com a verdade do que andar iludido. E é verdade. Isso só traz outro problema que é quando tu te deparas com a realidade, o choque ainda é maior. Andas iludido", explicou Vanessa.

"Foi dizer-lhe [o tipo de cancro] e que tínhamos de agir já, porque um dia podia [fazer toda a diferença]. A minha irmã podia não estar aqui hoje, por um dia", acrescentou a irmã de Rebeca.

Sobre esta fase difícil, Vanessa destacou que é "muito emocional" e que às vezes apenas estava "sentada ao lado da irmã sem dizer uma única palavra". "Só para ela saber que não estava sozinha", relatou.

"Durante muitos tratamentos que fez, ela não estava em condições de falar sequer. Não faz mal, nós estamos ali ao pé", partilhou ainda Vanessa, referindo que a família acompanhou sempre Rebeca nas idas ao hospital.

"O meu tumor era muito agressivo. [...] A doutora disse que 24 horas era muito tempo. Eu fui logo operada, passados cinco ou seis dias", recordou de seguida Rebeca.

"A doutora disse que 24 horas podiam dar-lhe só seis meses de vida", acrescentou depois a irmã da cantora.

