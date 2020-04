Carolina Loureiro e o namorado Vítor Kley estão afastados há várias semanas devido à evidente distância física entre os dois. O músico vive no Brasil e a atriz em Portugal, e se antes as visitas já eram poucas, a pandemia do novo coronavírus veio dificultar ainda mais a vida do casal.

Porém, parece que não há distância capaz de estragar a relação de cumplicidade que existe entre o casal.

Esta quinta-feira, dia 2, a estrela da SIC usou as suas redes sociais para se mostrar orgulhosa do mais recente trabalho do músico.

"Aqui já saiu. Que coisa linda", destacou Carolina ao partilhar com os fãs o tema 'O Amor É o Segredo'

"O amor é mesmo o segredo, Vítor Kley", declarou, por fim, mostrando-se orgulhosa e apaixonada.

