Nuno Graciano vive uma fase de grande felicidade desde que se apaixonou por Talita Barbosa. O romance com a artista brasileira de pop art foi precisamente um dos temas que marcou a conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI desta quarta-feira.

"Conheci-a nas redes sociais por causa da arte dela", começou por explicar o apresentador.

Depois de uma troca de mensagens, Nuno Graciano convidou Talita para jantar, mas esta recusou porque considerou inadequado. "Disse-me que jantar não porque não se tratam de assuntos pessoais ao jantar, então fomos almoçar. Ficámos à conversa até à hora de jantar e acabámos por mudar de restaurante e jantar. Nesse dia começámos a namorar", recordou.

Sem ficar por aqui, o apresentador falou abertamente sobre o facto de o casal não ter dado o passo para a intimidade assim que começou a namorar. "Apaixonei-me por ela e ela por mim. Sendo adultos, o normal seria passarmos essa noite juntos, mas não, cada um foi para sua casa. Aliás, cada um esteve em sua casa durante vários dias. A conceção do namoro ainda demorou uns dias, foi um namoro à antiga".

Nuno Graciano revelou ainda que os quatro filhos - Gonçalo, Tomás, Matilde e Maria - receberam Talita de braços abertos e têm uma ótima relação com a artista.

