Nuno Graciano foi um dos concorrentes mais marcantes da atual edição do 'Big Brother Famosos'. Depois de uma participação de sete semanas, o apresentador de televisão e empresário acabou por abandonar a casa mais vigiada do país este domingo, 17 de abril.

Durante uma conferência de imprensa, o comunicador foi questionado quanto à sua antiga ligação ao partido político Chega, pelo qual foi representante na candidatura à Câmara Municipal de Lisboa.

"Já votei da esquerda à direita. Mudam-se as opiniões. Tem muito a ver com as pessoas e com a situação. Não sou afiliado em nenhum partido político. Na altura pareceu-me um desafio muito importante para estar junto das pessoas", justificou.

Nuno nota que à época lhe foi dada a oportunidade de "dar a cara" por um projeto completamente da sua autoria e com "total liberdade", garantindo que falou sobre o assunto com as pessoas responsáveis pela proposta. "Foi-me dada total liberdade, foi-me dito que não era preciso seguir diretrizes rígidas. Nada me foi imposto, nem tive de concordar com coisas com quais não estou de acordo", evidencia, sublinhando que há "coisas com as quais não concorda" em todos os partidos políticos.

Na mesma entrevista, Nuno Graciano confessou o seu desejo em regressar à televisão, notando, contudo, que decidiu não criar grandes expectativas sobre a possibilidade de modo a não ficar desiludido: "Não está nada projetado com a TVI. Não há nenhum contrato paralelo"