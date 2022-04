Nuno Graciano foi o concorrente que abandonou a casa do 'Big Brother - Famosos' este domingo, 17 de abril, depois de um renhido frente a frente com Marco Costa, que acabou por conseguir um lugar na final do reality show da TVI.

Estivemos à conversa com o apresentador de televisão e empresário durante uma conferência para jornalistas, onde este se revelou bem-disposto e francamente feliz pela sua experiência do programa.

Abordando o momento no confessionário onde as emoções estiveram à flor da pele, considerando o mesmo como uma "catarse", o entrevistado confessou: "Não estava resolvido comigo próprio, não estava feliz. Não valia a pena fingir que estava feliz quando não estava. Fiz questão de ser eu próprio. No fim já estava mais bem-disposto, já brincava mais".

Entretanto, adianta: "Senti uma explosão dentro de mim, não sei explicar bem. Foi um lavar da alma. Fiz questão de partilhar isso com Portugal. Foi um momento inesperado, mas muito bonito para mim. Mais bonito do que constrangedor".

Questionado sobre o motivo que terá dado origem ao seu afastamento do pequeno ecrã, Graciano afirmou: "Sempre tive boas audiências, não é estar a vangloriar-me, mas os números são o que são. Não sei o que aconteceu pelo caminho, fico agradecido por ter trabalhado tantos anos em televisão, mas tem de haver espaço para outros colegas".

"Não me sinto frustrado profissionalmente, quem teve a carreira que tive durante tantos anos, com os resultados que tive... Não me sinto frustrado", garante ainda.

E esperança para um futuro na televisão? Nuno Graciano revela-se bastante cauteloso no que a isto diz respeito. "Ainda não pensei sobre isso. Para ultrapassar esta fase tenho de me focar na vida real, que são as empresas com as quais trabalho, essa é a minha realidade. Se vier alguma coisa cá estarei, sempre pronto a abraçar cada projeto. Não quero criar nenhuma expectativa", reflete.

Posteriormente, garantiu que não há qualquer tipo de projeto combinado com a TVI: "Não está nada projetado com a TVI, nem com ninguém, não há nenhum tipo de contrato paralelo, nem por baixo da mesa".

As reações positivas que surpreenderam Nuno Graciano

Tendo já tido a oportunidade de ver as redes sociais, o apresentador revelou-se agradavelmente surpreendido com o carinho do público. "É uma coisa muito bonita, nem estou a perceber o que está a acontecer. Nem tive que apagar nenhum comentário. Têm sido muito surpreendentes [as reações]", reconhece.

O entrevistado revelou-se igualmente sensibilizado com o carinho de Cristina Ferreira e pelo abraço que recebeu na chegada ao estúdio.

O futuro do reality show

Fazendo uma previsão do jogo, Graciano considera que Marco e Fernando "estão fora da batalha final". "Gostava imenso que o Bernardo ganhasse, mas quem precisa mais é o Kennedy", sublinha.

"O Daniel tem sido uma balança fundamental nos momentos mais difíceis. Não fez grupinhos com ninguém. Esteve disponível para todos", defende.

E será que poderemos ver Nuno Graciano no 'Desafio Final'? Para já, o comunicador coloca de lado essa possibilidade. "O meu tempo de reality show está feito. A experiência já está adquirida. Acho que os portugueses não queriam ver-me outra vez num reality show. Estou mais cansado do que quando entrei", completa, entre risos.

