Nuno Graciano já reagiu à saída do 'Big Brother Famosos', da TVI. A participação do ex-apresentador no programa terminou no domingo de Páscoa, 17 de abril.

Entretanto, recorreu à sua página de Instagram para deixar uma mensagem.

"Obrigado a todas/os pelo carinho que me foram fazendo chegar ao longo destas sete semanas. Profundamente reconhecido de coração cheio de amor. Sempre o vosso Tio Careca", escreveu.

