Victoria Federica de Marichalar, a filha mais nova da infanta Elena, foi uma das grandes ausências da festa de aniversário da princesa Leonor, que celebrou 18 anos na passada terça-feira, dia 31 de outubro.

A jovem herdeira do trono espanhol jurou a Constituição, tendo depois recebido o Colar da Ordem de Carlos III durante uma cerimónia no Palácio Real de Madrid.

Mais tarde, foi o Palácio de El Pardo o palco da festa privada na qual Leonor juntou a família para celebrar a chegada à maioridade. No entanto, a festa contou com algumas ausências de peso, entre as quais a de Victoria Federica, que apesar de estar bem longe de Espanha, não esqueceu a prima naquele dia especial.

A aproveitar uns dias de férias no Perú, para onde viajou com um grupo de amigos no passado fim de semana, a aristocrata usou a sua conta no Instagram para publicar uma fotografia de Leonor, desejando-lhe um feliz aniversário.

"Hoje é um grande dia para ti e para Espanha. Tenho a certeza de que chegarás a ser uma grande rainha. Sinto-me muito orgulhosa de ti. Feliz aniversário!", escreveu Victoria sobre uma fotografia da prima tirada no dia de anos da princesa.

© Instagram

