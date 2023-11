Cláudio Ramos surpreendeu Cristina Ferreira e uma convidada do 'Dois às 10' com uma história mais caricata que partilhou no programa desta segunda-feira, 20 de novembro.

"Tenho vergonha", começou por confessar, notando que ainda assim ia partilhar o que passou.

"Ontem estendi uma roupa à tarde, mas estava frio. Tive de pôr o estendal da roupa - com cuecas e meias - para dentro da cozinha e caiu uma mola na varandinha", conta.

"À noite lembrei-me da mola, de uma mola amarela, sozinha na varanda. Pensei: 'coitada da mola... depois as outras molas, amigas delas, estão penduradas no estendal e ela está sozinha no chão da varanda'", conta, deixando Cristina e a convidada intrigadas.

"Juro que tive de ir à varanda tirar a molinha amarela, porque achava que estava sozinha na varanda", completa.

Em tom de brincadeira, Cristina acabou por perguntar: "Precisas que vá contigo ao médico?".

Leia Também: Cristina Ferreira foi turista na capital por um dia: "Lisbonita"