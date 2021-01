Iman prestou uma sentida homenagem a David Bowie no passado fim de semana a propósito do aniversário da morte do artista.

Na sexta-feira, a antiga modelo de 65 anos fez uma publicação na sua conta de Instagram onde se podia ler:

"Se eu tivesse uma flor por todas as vezes que pensei em ti... poderia caminhar no meu jardim para sempre".

Através de uma hashtag acrescentou: "Bowie para sempre".

Outro pormenor importante é que apenas dois dias antes, a 8 de janeiro, David completaria 74 anos se ainda estivesse vivo.

Também o filho do músico não ficou indiferente à data, fazendo no mesmo âmbito um tributo.

Recorde-se que Iman e Bowie casaram em 1992 e têm uma filha em comum, Lexi, de 20 anos.

