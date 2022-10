Depois de ter estado com o coração apertado com a filha doente, Marta Melro atualizou os seguidores e disse que a pequena Aurora está melhor. No entanto, a atriz não pode dizer o mesmo de si.

"A bebé está maravilhosa. A mamã está com Covid (e eu a achar que era imune ao bicho)", começou por escrever nas stories da sua página de Instagram e Facebook.

"Perdoem-me todas as pessoas que estão com mensagens por responder, mas tenho estado na lama", rematou.

© Instagram

