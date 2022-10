Pela primeira vez, a pequena Aurora está com febre. Com a menina doente, Marta Melro decidiu partilhar também este momento menos bom com os fãs, tendo gravado um vídeo da filha deitada na sua caminha.

"Coração de mãe apertado", confessou a atriz, publicando de seguida um outro vídeo que mostra a menina 'animada'. "O que vale é que o bebé é rijo como o aço", disse ainda a mamã.

Veja as mais recentes imagens da pequena Aurora no vídeo da galeria.

De recordar que a bebé é fruto da relação de Marta Melro com Paulo Vintém.

