Filomena Cautela não ficou indiferente às polémicas declarações do deputado do Chega, André Ventura, na tarde desta sexta-feira, 17 de maio, no Parlamento, acerca do povo turco.

A apresentadora destacou o assunto utilizando para tal a sua página de Instagram.

Destacando momentos que marcaram a sua semana, Filomena afirmou: "Hoje a Assembleia da República portuguesa tornou-se um lugar onde o discurso racista e xenófobo é válido".

"Se nestes fóruns e na nossa esfera pessoal e profissional optarmos sempre pela alienação e por não relembrar o que esta errado e que está à frente do nossos olhos. Se esta for a nossa escolha diária, eles passarão", defendeu.