Cauã Reymond assinalou publicamente esta quarta-feira, dia 3 de março, o aniversário da sua cara-metade: Mariana Goldfarb, sua esposa.

"Linda, gostosa, inteligente e com um sorriso do tamanho do Sol", declara o galã das novelas da Globo na legenda de uma fotografia a preto e branco da aniversariante do dia.

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb, que tem descendência portuguesa e costuma passar férias no país para visitar a família, são casados desde 2019.

