Justin Timberlake vive esta quarta-feira um dia feliz com o aniversário da mulher, Jessica Biel. Uma data que foi carinhosamente assinalada na sua página de Instagram.

"Parabéns à minha pessoa favorita no mundo. A mais forte, divertida, a melhor, mais brilhante e mais linda mãe, companheira, boss que existe. Tenho sorte em rir e celebrar a vida contigo todos os dias. Mas hoje com bolo. [...] Amo-te com tudo o que sei", escreveu.

A mensagem do ator e cantor surge na legenda de algumas memórias. Veja abaixo.

Esta é a primeira publicação de Justin Timberlake na rede social depois de ter feito um pedido de desculpas público a Britney Spears e Janet Jackson.

Vale lembrar que Justin e Jessica são casados desde 2012 e têm dois filhos - Silas, de cinco anos, e Phineas, de oito meses.

