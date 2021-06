Alessandra Ambrosio usou esta terça-feira, dia 15, a sua conta oficial de Instagram para dedicar ao novo namorado, o modelo Richard Lee, uma rara declaração de amor.

"Feliz aniversario à minha pessoa preferida no mundo. Amo-te com todo o meu coração, meu coração", declara a modelo, de 40 anos, na legenda de um conjunto de fotografias do casal.

Espreite a galeria para ver as imagens partilhadas pela celebridade brasileira e ainda muitas outras fotografias que provam a cumplicidade do casal, que apenas em março deste ano tornou público o namoro.

Alessandra Ambrosio, recorde-se, terminou o casamento com Jamie Mazur, de quem tem dois filhos, Anja, de 12 anos, e Noah, de oito, em 2018. Após o divórcio, a modelo namorou o estilista italiano Nicolo Oddi mas a relação não foi duradoura.

Leia Também: Jennifer Lopez surpreende com mensagem tocante dedicada à irmã