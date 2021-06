Há motivos de sobra para celebrar esta terça-feira, dia 15, em casa de Jennifer Lopez. Uma das irmãs da cantora, Lynda Lopez, completa 50 anos de vida.

"Minha irmãzinha... eu amo-te. Tu és e sempre foste a minha melhor amiga... a minha parceira de crime. Aquela que sempre celebrou comigo nos momentos bons e me incentivou nos momentos difíceis", começa por declarar a cantora, um ano mais velha que a irmã.

"Tu és um anjo brilhante na terra com um coração puro e uma alma genuinamente bela. Mereces todas as melhores coisas da vida e no teu aniversário desejo-te paz, saúde, felicidade, sucesso e o mais importante ... todo o amor que o teu coração poderia desejar. Feliz aniversário, Lynda", termina J.Lo, que às suas palavras juntou ainda duas fotografias onde surge ao lado da irmã.

Importa lembrar que Jennifer Lopez tem ainda uma outra irmã, Leslie Lopez.

