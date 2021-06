Se haviam dúvidas, agora já não há. Jennifer Lopez e Ben Affleck estão juntos, muito felizes e apaixonados. A prova são as recentes imagens que mostram o casal a beijar-se pela primeira vez desde que reacenderam o romance no início deste ano.

Um momento único que aconteceu durante um jantar com os filhos de Jennifer, este domingo, em Malibu.

No Instagram, as imagens do beijo do casal já começaram a circular, com os fãs ao rubro. Veja nas publicações abaixo os vídeos e fotografias que estão a 'agitar' a Internet.

De recordar que Jennifer e Ben estiveram noivos em 2002, mas a relação acabou por chegar ao fim. Agora, depois de a cantora ter terminado o noivado com Alex Rodriguez, a chama voltou a reacender-se e têm sido vistos constantemente juntos nos últimos tempos.

Leia Também: Jennifer Lopez e Ben Affleck desfrutam de jantar em família