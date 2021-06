A aproximação de Jennifer Lopez e Ben Affleck é cada mais notável e a família já não fica de fora. Ainda este domingo, o casal juntou-se aos filhos da cantora, os gémeos Max e Emme, de 13 anos. A irmã da artista, Lynda Lopez, também esteve presença neste jantar, em Malibu, Califórnia.

"Eles desfrutaram de um jantar em família no domingo", disse uma fonte à People, referindo que "todos pareciam estar ótimos e a divertirem-se".

"A Jen e o Ben sentaram-se ao lado um do outro e estavam muito afetuosos. Eles deram as mãos debaixo da mesa", acrescentou.

Sobre a relação do ator com os filhos de Jennifer, destacou que "Ben e os meninos pareciam confortáveis juntos". "As crianças continuaram a conversar com o Ben. O Ben parecia ótimo. Ele estava a sorrir e a rir. Eles pediram muita comida para partilhar. O Ben bebeu uma coca cola light", destacou ainda.

Recorde-se que os gémeos são fruto do casamento terminado da cantora com Marc Anthony. Ben Affleck também já é pai - de Seraphina, de 12 anos, Violet, de 15, e Samuel, de nove - da união passada com Jennifer Garner.

