Como já tinha sido anunciado, Pedro Barroso foi o entrevistado deste sábado, dia 22 de julho, do programa 'Conta-me', da TVI. Uma conversa cheia de emoções fortes onde refletiu sobre a sua vida, levando a que recordasse o momento em que teve de lutar contra a adição.

"Adição é uma doença de emoções, é uma incapacidade de tu lidares com as tuas emoções, fossem boas ou as más", comentou. "A adição era o meu escape para aquilo que eu não queria sentir", desabafou depois em conversa com Manuel Luís Goucha, afirmando que neste caminho "ninguém te vai salvar se tu não quiseres".

Foi quando estava a gravar 'A Herdeira' que Pedro Barroso começou o caminho da recuperação, tendo voltado a recordar que não recusou quando lhe ofereceram ajuda, mais precisamente os 21 dias de tratamento.

"É um caminho que tens de fazer com coragem. Quis lá ficar cinco meses. Esses cinco meses foram muito importantes, fui muito feliz. São cinco meses muito difíceis, ainda para mais estando a gravar... O compromisso era muito grande", lembrou.

O nascimento prematuro do filho, o pequeno Santiago, de um ano, fruto da relação com Mariana Marques, foi também tema de conversa, com o ator a confessar que esta caminhada a três tem sido "intensa, muito bonita" mas também, admite, com "medos". E só deseja que o filho "não passe por 10% daquilo pelo qual passou".

