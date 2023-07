Pedro Barroso será o protagonista do próximo 'Conta-me', formato de entrevistas transmitido pela TVI todos os sábados.

O canal promoveu a conversa, que promete ser emocionante, através de um vídeo.

"No sábado, Pedro Barroso vai estar no 'Conta-me' com Manuel Luís Goucha, uma conversa onde as emoções vão estar à flor da pele! Não pode perder!".

No momento em questão, o artista não contém as lágrimas com uma das perguntas que lhe são feitas pelo apresentador.

Ora veja:

