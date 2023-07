Pedro Barroso anunciou no passado mês de junho que esteve à conversa com Manuel Luís Goucha para o programa 'Conta-me', da TVI. Uma entrevista que vai para o ar no próximo sábado, dia 22 de junho, como o ator revelou esta terça-feira.

"Porque a vida é feita de emoções, sonhos, lutas, derrotas, conquistas... São tantos sentimentos que pulsam dentro de nós. Vivemos num mundo mágico do sentir. Que eles sejam eternos em mim e nas vidas que eu puder tocar com o meu abraço", começou por escrever na legenda de um vídeo que nos mostra um excerto da entrevista.

"Este sábado, às 14h40 na TVI, poderão assistir a esta viagem bonita que fiz ao lado do Manuel Luís Goucha, um senhor que eu tanto admiro. Manuel Luís, obrigado pelo tempo que me deste até este dia. Obrigado pela bonita e honrosa conversa. Obrigada a toda a equipa presente", completou.

