Com um ano de idade, o pequeno Santiago já deu os primeiros passos sozinho e deixou os papás 'babados'.

Na sua página de

, Pedro Barroso publicou um vídeo onde mostra precisamente o filho a caminhar.

"Os primeiros passos… Todas as etapas são importantes e bonitas, mas é realmente emocionante ver-te andar! Tu, que nasceste prematuro, às 34 semanas, e que lutaste por ti nas primeiras semanas… Olhar-te e ver-te a crescer assim faz-me pensar que todas as escolhas que fiz nos últimos dois anos valeram a pena", escreveu junto do vídeo que pode ver na galeria.

Leia Também: Pedro Barroso anuncia regresso à TVI: "No momento certo, no sítio certo"