Chegou ao fim a espera para voltar a ver Pedro Barroso no pequeno ecrã. O ator está de volta à TVI, o canal que marca a sua carreira, e o anúncio foi feito pelo próprio nas redes sociais.

O artista, para além de ter revelado o regresso ao canal, fez notar ainda que, em breve, será transmitida uma nova entrevista dada a Manuel Luís Goucha, integrada no programa 'Conta-me'.

"Em breve irei contar-vos… um ano e meio a adiar… Dei tempo ao tempo. No tempo certo, no momento certo, no sítio certo", começou por escrever Pedro.

"A conversa que tive com uma pessoa tão especial para todos nós, Manuel Luís Goucha. Uma das pessoas que fez parte da minha edificação enquanto pessoa e carreira de ator na TVI e que agora marca o meu regresso ao ecrã desta estação no programa 'Conta-me'. Foi aqui, no meu 'cantinho mágico', no Freixo, com as minhas gentes, os meus, no meu outro mundo, no meu mundo bom. Em breve, esta conversa será também vossa… Com toda a verdade, caminho e agora também outra maturidade. De sorriso aberto para vocês. Até já", concluiu. Veja abaixo.

