Pedro Barroso é um verdadeiro homem do campo. Conforme o ator, de 37 anos, revelou a Flávio Furtado, no programa 'TVI Extra', este decidiu, juntamente com a companheira, ir viver para uma casa na aldeia, que pertencia aos sogros, na altura do segundo confinamento da pandemia.

"A mãe da Mariana tinha aqui uma casa, no Freixo, perto de São Pedro do Sul e eu apaixonei-me por esta zona", nota.

"Sentia que queria parar, ter um tempo para mim", explica, referindo que durante o tempo que por lá tem passado tem-se dedicado a outros projetos fora da representação.

"Fui-me apaixonando por outros trabalhos mais manuais, por outros costumes, outros saberes, outras histórias e faço questão de partilhar porque acho que na minha geração é um legado que devemos tentar honrar. Vou sempre aprendendo e crescendo", diz, por fim.

