Foi no dia 22 de abril de 2022 que Pedro Barroso e Mariana Marques deram as boas-vindas as primeiro filho em comum, o pequeno Santiago, que nasceu antes do previsto.

Esta quinta-feira, 1 de junho, o ator decidiu revelar na sua página de Facebook que hoje seria o dia em que o filho completaria um ano, isto se tivesse nascido na data prevista.

"Se o Santiago não tivesse nascido prematuro, hoje completaria um ano, pois era no dia 1 de junho que ele nasceria! Hoje, aqui, a passear pela Gran Via, páramos a ouvir música clássica… a favorita do avô Zé, o seu bisavô! Foi a primeira vez que ele se aguentou de pé! Está sempre tudo certo", contou Pedro Barroso.

