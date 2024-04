Dia 9 de abril é uma data especial para a família real britânica.

Os reis Carlos III e Camila casaram-se nesse dia, em 2005, pelo que esta terça-feira celebraram 19 anos de união.

Infelizmente, essa é também uma data triste para toda a família real britânica. Foi a 9 de abril de 2021, há três anos, que morreu o príncipe Filipe, pai do atual soberano e marido da rainha Isabel II.

O antigo duque de Edimburgo viveu até aos 99 anos, tendo perdido a vida apenas dois meses antes de completar o seu 100.º aniversário.

Príncipe Filipe de Edimburgo© Getty

Reis Carlos III e Camilla© Chris Jackson/Getty Images

