Núria Madruga celebrou esta sexta-feira, dia 28, mais um aniversário - uma data particularmente simbólica, uma vez que acaba de abraçar as 40 primaveras. Como tal, decidiu festejar de forma igualmente especial.

Com um longo vestido rosa pastel, digno de uma princesa, foi no Praia do Sal Resort, em Alcochete, que celebrou a data. Não faltaram enormes balões, também eles cor de rosa, para animar ainda mais o dia.

"40, aí vou eu", afirmou com entusiasmo nas suas redes sociais. Veja na galeria as imagens que marcaram a sua entrada nos 'entas'.

