Núria Madruga publica no Instagram uma fotografia captada no ginásio e fala da importância do exercício físico.

"Isto não é sobre corpos de verão, é sobre cuidar de nós, da nossa saúde. É sobre ter uma hora em que somos a nossa prioridade". Foi com estas palavras que Núria Madruga começou a publicação que fez na sua página de Instagram, este sábado, dia 18 de janeiro. A atriz tirou uma fotografia enquanto estava no ginásio e publicou essa mesma imagem na sua página de Instagram. "Quando já quase ninguém acredita que conseguimos… foram tantas promessas e desculpas nos últimos anos. Porque é que será que quando uma mulher (especialmente quando é mãe), decide que chegou o momento de cuidar dela própria, levanta aos outros tantas dúvidas e questões?", acrescentou. "Depois de passarmos tantos anos a dar tanto de nós, a cuidar dos outros, será que não merecemos olhar também para nós? Há muitos anos que não escrevo resoluções de ano novo, aprendi a não criar expectativas para não me dececionar. Este ano voltei a não escrever, mas pensei muito sobre isto, se não começar a cuidar de mim, como vou estar no meu melhor para cuidar dos que mais amo? Isto não é sobre corpos de verão, é sobre a nossa saúde mental. E por aí, também começaram o ano a praticar o autocuidado?", escreveu ainda na mesma publicação.