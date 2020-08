"Esta miúda faz 40 anos hoje", foi desta forma que Dália Madruga deu início à ternurenta mensagem que dedicou à irmã no dia do seu aniversário. Núria Madruga está de parabéns esta sexta-feira, dia 28 de agosto.

"A minha irmã é a melhor do mundo. E isto até podia parecer um legado comum, mas não, ela é mesmo a melhor do mundo. Uma mãe extraordinária, a tia que todos os sobrinhos gostavam de ter", continuou a irmã babada, que quis ainda partilhar com os seus seguidores do Instagram 10 curiosidades sobre Núria e fotografias raras que marcaram a infância de ambas.

Curioso? Veja as imagens na galeria para saber tudo.

