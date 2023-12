Brenda Mattar completou 40 anos no domingo, dia 3 de dezembro, e recebeu uma mensagem pública do companheiro, Luisão.

O ex-futebolista recorreu à sua página de Instagram para assinalar a data, mensagem que chega após os rumores de que estariam novamente separados.

"03/12/1983. É o dia dela, Brenda Mattar, que me deu duas filhas lindas, Sophia e Valentina, que peço a Deus que puxem à mãe", começou por escrever Luisão.

"À parte a brincadeira, todos nós nos orgulhamos de ti, pela pessoa incrível que és. O ano de 2023 não tem sido fácil, 'como tu disseste', e só nos sabemos disso. Mas há sempre a esperança de um novo amanhecer", acrescentou.

"Parabéns e que Deus abençoe e realize os teus sonhos, e [que as] nossas filhas continuem com o brilho no olhar quando falam da mamã. Estarei a torcer, a lutar e a vibrar sempre", disse, por fim.

Leia Também: Agora sim! Liliana Filipa e Daniel Gregório terminam rumores de separação