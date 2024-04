'A TVI Dá Mais'. É este o nome do novo programa do canal liderado por José Eduardo Moniz e Cristina Ferreira que será conduzido por uma cara conhecida que, ainda assim, terá aqui o seu primeiro desafio como apresentadora.

Inês Brás, que se tornou popular por ser a assistente de Pedro Teixeira no 'Vai ou Racha', partilhou nas redes sociais o vídeo de promoção do formato que ficará à sua responsabilidade e que já está a ser exibido nos intervalos do canal.

"Em maio, a TVI dá mais do que sonhou. São 18 mil euros por semana, recebe 1.500 euros por mês durante um ano inteiro. Fique atento à TVI, eu vou ligar para si e só tem de atender e dizer 'a TVI dá mais'", ouve-se no vídeo em causa.

"Finalmente já vos posso contar a novidade! Vou ser a nova apresentadora do programa ''A TVI Dá Mais' e em maio já me vão ver imensas vezes. Muito feliz", escreveu ainda Inês na legenda. Ora veja:

