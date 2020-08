Cláudia Vieira assinalou esta quarta-feira, dia 12, o 14.º aniversário daquele que é o seu mais fiel companheiro: Yoshi, o seu cão de estimação.

"O mais lindo do mundo faz 14 anos. Parabéeeennnns, Yoshi. Tem sido um companheiro sem igual, a dar e receber muito amor e a fazer a nossa vida tão melhor! Yoshi, o cão da minha vida", declarou a dona babada na legenda do registo, onde reuniu as mais amorosas fotos ao lado de Yoshi.

Cláudio, recorde-se, é ainda dona daquela que é a grande companhia de Yoshi - a rebelde Caya.

Veja na galeria as fotos que escolhemos para assinalar os 14 anos de companheirismo ente Cláudia Vieira e o seu Yoshi.

Leia Também: Vídeo. Cláudia Vieira e a filha bebé no momento mais amoroso do dia