Foi no dia 29 de abril de 2011 que o príncipe William, filho mais velho do príncipe Carlos e da princesa Diana, e Kate Middleton, que vir-se-ia a tornar duquesa de Cambridge, fizeram juras de amor eterno um ao outro num casamento de sonho, acompanhado por milhões de pessoas em diversas partes do mundo.

Ora, como o tempo passa rápido, amanhã os duques estão de parabéns uma vez que completam uma década de casamento.

De forma a assinalar a data foi partilhada na sua conta oficial de Instagram um retrato relativo ao aniversário onde ambos surgem sorridentes, descontraídos e apaixonados.

Note-se que da relação nasceram três filhos: o príncipe George, de sete anos, a princesa Charlotte, de cinco e o príncipe Louis, de três.

