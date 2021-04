Kate Middleton está a um dia de celebrar 10 anos de casamento com o príncipe William e na véspera da grande data foi brindada com uma notícia feliz: A designer Lavinia Brennan, uma das suas amigas de longa data, foi mãe pela primeira vez.

O colunista do Daily Mail Sebastian Shakespeare avançou com a notícia, acrescentando que a estilista e o marido, Jamie Richards, deram as boas-vindas a uma menina, que se chama Riva.

A relação de amizade entre Kate Middleton e Lavinia Brennan começou em 2009, quando a duquesa começou a aparecer em público na companhia de William. Desde então que a designer de moda é a responsável por vários looks usados por Kate em atos e viagens oficiais.

