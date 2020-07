Carolina Patrocínio vive uma fase muito positiva a nível profissional. Recentemente, estreou o seu novo programa na SIC Mulher, 'WHAT'S UP', sobre o qual esteve à conversa hoje (dia 8) com Cristina Ferreira.

Recordando precisamente esta visita à 'vizinha', Carolina acabou por fazer uma publicação na sua conta de Instagram onde dá uma série de pormenores acerca do visual que escolheu para a ocasião.

Trata-se de uma combinação de umas calças à boca de sino, um dos estilos prediletos de Patrocínio, com uma arrojada t-shirt com as mangas dramáticas.

O que achou deste visual?

